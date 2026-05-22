Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό και πλέον το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα χρήματα που δικαιούται να λάβει η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία (Abola), η Ρίο Άβε η οποία ανήκει στον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη και είχε παραχωρήσει τον 26χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ στους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 2024 αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει διατηρήσει το 30% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

