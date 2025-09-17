Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Champions League εξέφρασε ο Μαχντί Ταρέμι, μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) απέναντι στην Πάφο.

Στις δηλώσεις που έκανε με το φινάλε του αγώνα ο Ιρανός επιθετικός, επισήμανε: «Στο Champions League δεν υπάρχει εύκολο ματς.

Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι καλύτερο. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα και να βελτιωθούμε. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι.

Δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε το ματς. Θέλαμε να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους, αλλά δεν το καταφέραμε».