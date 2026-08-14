Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιβηρική, αντίστροφα μετράει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ολοκλήρωση των deal του Πέδρο Γκονσάλες και του Ντανιέλ Μπαραγκάνσα που προπονούνται τις τελευταίες ημέρες ατομικά εν αναμονή των διαπραγματεύσεων με την Άλ-Ιτιχάντ και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί η συμφωνία ανάμεσα στους πορτογάλους και τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του 27χρονου αριστεροπόδαρου χαφ, που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες χαλαρό ομαδικό πρόγραμμα και στη συνέχεια ατομικό, προσέχοντας την κατάστασή τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την πώλησή τους, κινήσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές από τη διοίκηση των «Δράκων».

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