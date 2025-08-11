Παίκτης της Αλ Καλίτζ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Μασούρας.

Όπως είχε αποκαλύψει προ ημερών η «Ζούγκλα» ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Γιώργου Δώνη και αναμένεται να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Ως γνωστόν ο 31χρονος άσος δεν υπολογιζόταν από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κι έτσι βγήκε στην «αγορά», αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του ήταν και η Αλ Καλίτζ, η οποία έπεισε τον Έλληνα άσο να συνεχίσει στο Saudi Super League με μία πρόταση που αγγίζει το 1,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ο Μασούρας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με τους περσινούς νταμπλούχους Ελλάδας και το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάει ως δανεικός για ένα χρόνο, με ανοικτό το ενδεχόμενο να μπει και οψιόν αγοράς του.

Φυσικά καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του έμπειρου άσου να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία σίγουρα έπαιξε και η ελληνική παροικία που έχει δημιουργηθεί στον εν λόγω σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα του Γιώργου Δώνη αγωνίζονται ο Κώστας Φορτούνης και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ενώ… ελληνικό χρώμα δίνουν στο ρόστερ της και οι Πάολο Φερνάντες και Μπαρτ Σένκεφελντ, που αποκτήθηκαν πρόσφατα.