Τα τυπικά μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στην Παλέρμο μιας και ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό βρίσκεται ήδη στην Ιταλία.

Έφτασε αργά το βράδυ της Τρίτης (4/8) στη γειτονική χώρα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί άμεσα στο νέο του σύλλογο.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι απολαβές του στην Παλέρμο θα ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και το ποσό μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση ανόδου στη Serie Α.

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