Μπροστά στον πιο καθοριστικό αγώνα της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Απόψε στις 22:00, το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα φιλοξενήσει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα ματς που για τους Πειραιώτες έχει χαρακτηριστικά τελικού.

Με μόλις πέντε βαθμούς σε έξι αγώνες και την 29η θέση στη βαθμολογία, οι ερυθρόλευκοι γνωρίζουν πως μόνο η νίκη τους κρατάει ζωντανούς στο κυνήγι της πρόκρισης στα play-off. Η απόσταση από την 24η Κοπεγχάγη είναι μόλις δύο βαθμοί, γεγονός που κάνει τον αγώνα απέναντι στις «ασπιρίνες» ακόμη πιο σημαντικό και θα δώσει εκ νέου χαρακτήρα τελικού πρόκρισης στο τελευταίο παιχνίδι που ακολουθεί στους ομίλους με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του μια σημαντική ενίσχυση: Τον Λορέντζο Πιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ επιστρέφει μετά από τρεις εβδομάδες απουσίας λόγω τραυματισμού και αναμένεται να σχηματίσει το αμυντικό δίδυμο με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Τα προβλήματα, ωστόσο, στην επίθεση παραμένουν. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναμένεται πίσω από το Κόπα Άφρικα, όπου έπαιξε σε όλη την διοργάνωση και φυσικά στον επεισοδιακό τελικό με τη Σενεγάλη (ήττα 1-0 για το Μαρόκο).

