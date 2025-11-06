Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Ζοζέ Ανιγκό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γάλλος τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας των «ερυθρόλευκων» δεν θα συνεχίσει τη διαδρομή του στο Ρέντη, ενώ μαζί του αποχωρεί και ο βοηθός του Τομάς Μπενεντέτ.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, η απόφαση είναι ειλημμένη. Έτσι, αποχαιρετούν τους νταμπλούχους Ελλάδας οι δύο προπονητές που οδήγησαν την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Ανιγκό ανέλαβε τη διεύθυνση των Ακαδημιών στις αρχές του 2022 και στο διάστημα της θητείας του η Κ19 κατέκτησε το Youth League το 2024 καθώς και τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Super League (2023, 2024, 2025) .

Επίσης, τίτλο κατέκτησαν η Κ17 (2023) και η Κ15 (2022). Στην πρώτη ομάδα προωθήθηκαν παίκτες όπως ο Κωστούλας, ο Μουζακίτης, ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας, ενώ κατά γενική ομολογία τα αναπτυξιακά τμήματα του Ολυμπιακού παρουσίασαν μεγάλη πρόοδο.

Όλα δείχνουν ότι επίκεινται ραγδαίες αλλαγές και στο τμήμα scouting με δύο πολύ σημαντικά στελέχη του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Κοκκολάκη και τον Γιώργο Βαΐτση να βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Χα.Π.