Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ζουλιάν Μπιανκόν, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να τον αποχαιρετά επίσημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ζουλιάν Μπιανκόν, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να τον αποχαιρετά επίσημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.