Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για τον Ολυμπιακό ο Γουίλιαν, ο οποίος έξι μήνες μετά την έλευσή του στον Πειραιά, έλυσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους».

Στη σύντομη θητεία του στην ελληνική ομάδα, ο 36χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μέτρησε 11 συμμετοχές (499 λεπτά συμμετοχής) με 1 ασίστ, χωρίς να καταφέρει να εκπληρώσει τις υψηλές προσδοκίες που συνόδευαν τη μεταγραφή του, παρ’ ότι προερχόταν από γεμάτη σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Φούλαμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus. 🔴⚪️🙏🏻… pic.twitter.com/sPvHHbIZ0v

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2024