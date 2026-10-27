Οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, που είναι προγραμματισμένες για τις 5 Νοεμβρίου, οδήγησαν στην οριστική μετάθεση του αγώνα Ρεν-Ολυμπιακός.

Το παιχνίδι στο Roazhon Park, όπου αναμένονται φίλοι των Πειραιωτών, θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου, άρα μία ημέρα πριν. Μάλιστα η ώρα έναρξής του θα είναι στις 17.30, παρά τις αντιρρήσεις που είχε η γηπεδούχος ομάδα, η οποία φοβάται ότι η ώρα που τελικά όρισε η UEFA, είναι απαγορευτική για την προσέλευση των φίλων της.

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