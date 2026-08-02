Ενδιαφέρον για τον Βινίσιους Σόουζα δείχνει ο Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός μέσος ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, η οποία τον αγόρασε πριν ένα χρόνο από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έναντι 15 εκατ. ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος, που έχει αγωνιστεί σε Φλαμένγκο και Εσπανιόλ έχει ύψος 1,87μ. και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2030. Οι «λύκοι» υποβιβάστηκαν στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανία και η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 7 εκατ. ευρώ.

Ο Βινίσιους το 2020 μετακόμισε από την Φλαμένγκο στη Λόμελ του Βελγίου έναντι 2,5 εκατ. ευρώ και αφού πέρασε από τη Μέχελεν, μετακόμισε στην Εσπανιόλ. Από εκεί η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τον αγόρασε με 12,5 εκατ. ευρώ.

Πέρσι με τη Βόλφσμπουργκ κατέγραψε 25 συμμετοχές στην Bundesliga.