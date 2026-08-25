Ανυπόμονος να αφήσει πίσω του τις προπονήσεις και να περάσει στα επίσημα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εμφανίζεται ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός μίλησε σε Μέσα της πατρίδας του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του κι έδειξε απόλυτα συνειδητοποιημένος για την επιλογή του.

Ο πρώην φορ της Τσίβας δεν θέλησε να ασχοληθεί με την κριτική που δέχτηκε για την μετακίνησή του στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως αυτό που έχει σημασία για εκείνον είναι η εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Ολυμπιακός.

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