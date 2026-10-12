Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν αυτό που ήθελαν στο μεγάλο ραντεβού με τον «αιώνιο» αντίπαλο και έδωσαν ξανά ελπίδα στον κόσμο τους για τον μεγαλο στόχο: Την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ενός τίτλου που οι φίλοι του Ολυμπιακού διψούν να πανηγυρίσουν και τον οποίο ζήτησαν με ξεκάθαρο τρόπο στην ανακοινωσή τους.

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