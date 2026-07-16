Καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί (προς το παρόν) μεταξύ των ΚΑΕ ΑΕΚ και Ολυμπιακός προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι» να χρησιμοποιούν την έδρα της Ένωσης («SUNEL Arena») για τους εντός έδρας αγώνες τους για το διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες ανακατασκευής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αμφότερες οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οριστική συμφωνία.

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