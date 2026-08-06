Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας την τριετή παρουσία του στους «ερυθρόλευκους» με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αργεντινός αριστερός μπακ ευχαρίστησε τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο, τους συμπαίκτες και τον κόσμο της ομάδας για όσα έζησε στον σύλλογο, υπογραμμίζοντας ότι αποχωρεί γεμάτος όμορφες αναμνήσεις και μεγάλες επιτυχίες.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr