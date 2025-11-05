Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Μία ανάσα από την κατάκτηση της πρώτης νίκης του στη League Phase του εφετινού Champions League έφτασε το βράδυ της Τρίτης ο Ολυμπιακός, με το γκολ της Αϊντχόφεν στις καθυστερήσεις να «πληγώνει» τους Πειραιώτες.

Σε ακόμη ένα παιχνίδι οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» γέμισαν το «Γ. Καραϊσκάκης» δημιουργώντας μία καυτή ατμόσφαιρα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, μέσω των λογαριασμών της ομάδας στα social media, ευχαρίστησαν τον κόσμο τους για τη δυναμική τους παρουσία στο φαληρικό γήπεδο, αναφέροντας στη λεζάντα του βίντεο, που ανέβασαν:

«Ομάδα και κόσμος δώσαμε τα πάντα! Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά!».