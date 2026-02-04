Το καλοκαίρι του 2025 το όνομα του Σαντίνο Αντίνο έπαιξε πολύ έντονα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο 20χρονος διεθνής Αργεντινός προοριζόταν για να καλύψει το αριστερό άκρο στα εξτρέμ με το όνομά του να κάνει το «γκελ» στις τάξεις των φίλων των Πειραιωτών και όχι άδικα.

Όποιος παρακολούθησε έστω και ένα παιχνίδι της Γοδόι Κρουζ, που εκείνη την περίοδο μάχονταν να αποφύγει τον υποβιβασμό στην β’ κατηγορία της Αργεντινής, δε θα δυσκολευόταν να τον ξεχωρίσει. Το πλούσιο ταλέντο του, η γρήγορη σκέψη, η εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και η στόφα του ηγέτη ήταν στοιχεία τόσο διακριτά, που μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο Σαντίνο Αντίνο ήταν όλη η Γοδόι Κρουζ στην κυριολεξία.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε να τον αποκτήσει. Μάλιστα έφτασε μέχρι στο σημείο να ξεδιαλύνει το γόρδιο δεσμό των μανατζαρέων και των παρατρεχάμενων που εμπλέκονται σε όλες τις μεταγραφές παικτών από την Αργεντινή και κάνουν το κάθε «deal» μια μικρή Οδύσσεια. Εξάλλου είναι γνωστό ότι για να πάρεις παίκτη απευθείας από την Αργεντινή δεν είναι κάτι απλό…

Κάπου εκεί εμφανίστηκε το όνομα του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος με γρήγορες διαδικασίες επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με τον Αντίνο τελικά να παραμένει στην πατρίδα του. Έτσι, οι Πειραιώτες ξεκίνησαν τη σεζόν με Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε, Καμπελά, Στρεφέτσα και λίγο… Γιαζίτσι, Πνευμονίδη, όπως και τους κατά συνθήκη Ροντινέι και τώρα τελευταία Ορτέγκα στις πλευρές της επίθεσης.

