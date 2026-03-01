Έτοιμος για «εκτόξευση» στην καριέρα του είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, μετά τις εξαιρετικές του φετινές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, να τον έχουν φέρει στα ραντάρ των κορυφαίων συλλόγων της Bundesliga, της Serie A και της Premier League.

Σύμφωνα με γερμανικό Μέσο, ο 19χρονος χαφ, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου, της Μπορόύσια Ντόρτμουντ, της Λειψίας αλλά και της Μπάγερ Λεβερκούζεν, που αναμένεται να «χτυπήσουν» την πόρτα του Ολυμπιακού το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η τεχνική του Μουζακίτη, η εξαιρετική αγωνιστική ευφυΐα και η τακτική πειθαρχία ταιριάζουν απόλυτα στις έντονες και σωματικές απαιτήσεις της Bundesliga.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν βλέπουν τον ποδοσφαιριστή ως πρωταρχικό μεταγραφικό στόχο για τον ρόλο ενός «μαέστρου» της μεσαίας γραμμής που μπορεί να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Την ίδια ώρα, η Μπάγερν τον θεωρεί βασικό συστατικό του έργου της για την «αναζωογόνηση και βελτίωση» της μεσαίας γραμμής της ομάδας, ενώ η Λειψία θεωρεί την ικανότητά του να πρεσάρει, να μαρκάρει και να οργανώνει το παιχνίδι, θεμελιώδη στοιχεία της δικής της φιλοσοφίας παιχνιδιού.

Ενώ η διοίκηση του Ολυμπιακού θεωρεί τον νεαρό χαφ ένα «μη πωλήσιμο» περιουσιακό στοιχείο , οι οικονομικές πραγματικότητες και η επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης μπορεί είναι τελικά καθοριστικές. Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2029, ο Ολυμπιακός διατηρεί ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με καθαρή τιμή ζήτησης στα 35-40 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω του ενδιαφέροντος από αρκετούς συλλόγους, τα μπόνους απόδοσης και οι ρήτρες πώλησης θα μπορούσαν εύκολα να αυξήσουν το συνολικό πακέτο στα 45-50 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα η Τότεναμ και η Ίντερ παραμένουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων, ωστόσο η Bundesliga θεωρείται επί του παρόντος ο πιο πιθανός προορισμός για την περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας του.