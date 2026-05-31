Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League σε έναν δραματικό τελικό που διεξήχθη στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης και στον οποίο έδωσε το «παρών» ως προσκεκλημένος της UEFA και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων», με ανάρτησή του στο Instagram, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην κίνηση του αρχηγού της Παρί, Μαρκίνιος να παρηγορήσει τον Γκάμπριελ μετά το χαμένο τελευταίο πέναλτι της Άρσεναλ, την ώρα που οι συμπαίκτες του πανηγύριζαν την κατάκτηση του τροπαίου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr