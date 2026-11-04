Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με σημερινή ανακοίνωση της ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για την αναμέτρηση με την Ρεν στη Γαλλία, για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στον αγώνα με την Stade Rennais ότι το meeting point όπου θα γίνει η ανταλλαγή των vouchers με τα εισιτήρια των 22€ του αγώνα, άλλαξε. Το νέο σημείο είναι το Bar Ferveur:

Οι ώρες ανταλλαγής παραμένουν οι ίδιες (13:00-15:00 τοπική ώρα). Υπενθυμίζεται ότι από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο. Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.

Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη. Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας. Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4. Επιπλέον τονίζεται ότι απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο γήπεδο».