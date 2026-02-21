Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό, ωστόσο πριν περάσει στο ματς, πήρε ένα σνακ στον πάγκο των Πειραιωτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ελ Κααμπί #Ολυμπιακός #Ραμαζάνι