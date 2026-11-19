O Oλυμπιακός μπορεί να γέμισε έστω και αργά το οπλοστάσιό του, όμως οι τραυματισμοί έχουν αποδεκατίσει παίκτες κομβικής σημασίας σε μια περίοδο που έχει αυξημένες υποχρεώσεις σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Η Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League κρύβει παγίδες, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει δείξει πως διαθέτει το υλικό να κάνει ζημιές, εκτός αν έχει τη διαιτησία όπως στο ματς με τον ΠΟΚ στην Τούμπα, οπότε δεν έχει σε κάτι να ελπίζει. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες, να αξιολογήσει την κατάσταση των διεθνών και να πάρει σημαντικές αποφάσεις, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Μίλαν.

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