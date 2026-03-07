Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να απασχολεί την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά, με την Παρί Σεν Ζερμέν να εμφανίζεται ως η τελευταία ομάδα που εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ο 19χρονος χαφ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο του αθλητικού διευθυντή των Παριζιάνων, Λουίς Κάμπος, ο οποίος παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του.

Ο νεαρός μέσος έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο, πραγματοποιώντας ώριμες εμφανίσεις που εντυπωσιάζουν και εκτός συνόρων. Η παρουσία του στο κέντρο του γηπέδου συνδυάζει ένταση, ενέργεια και τακτική συνέπεια, στοιχεία που τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του…