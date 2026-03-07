Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να απασχολεί την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά, με την Παρί Σεν Ζερμέν να εμφανίζεται ως η τελευταία ομάδα που εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ο 19χρονος χαφ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο του αθλητικού διευθυντή των Παριζιάνων, Λουίς Κάμπος, ο οποίος παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του.
Ο νεαρός μέσος έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο, πραγματοποιώντας ώριμες εμφανίσεις που εντυπωσιάζουν και εκτός συνόρων. Η παρουσία του στο κέντρο του γηπέδου συνδυάζει ένταση, ενέργεια και τακτική συνέπεια, στοιχεία που τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του…
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr