Με αμείωτους ρυθμούς εργάζεται πάνω στον μεταγραφικό του σχεδιασμό ο Ολυμπιακός… Βασική προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής με την περίπτωση του Σμάιλοβιτς να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βάρος της προσοχής των «ερυθρολεύκων», καθώς είναι ένας παίχτης τον οποίο θέλουν να αποκτήσουν άμεσα.

Εφόσον η υπόθεση έχει θετική κατάληξη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διαθέτει μία ιδιαίτερα ισχυρή τετράδα στόπερ, αποτελούμενη από τους Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο, ο οποίος επίσης βρίσκεται με το ένα… πόδι στον Πειραιά και τον Σμάιλοβιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr