Το εγκώμιο του Ολυμπιακού έπλεξε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν στη διάρκεια του 49ου ετήσιου συνεδρίου της UEFΑ, αναφερόμενος στον θρίαμβο των Πειραιωτών στο περυσινό Conference League.

«Λένε να ανταγωνίζονται οι μεγάλοι εναντίον των μεγάλων. Οι καλύτεροι εναντίον των καλύτερων; Τι είδαμε όμως στις διοργανώσεις μας την περασμένη αγωνιστική περίοδο; Είδαμε τον θρίαμβο της Αταλάντα. Είδαμε έναν Ολυμπιακό νικητή!», ανέφερε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Now . UEFA congress in Belgrade. Listen president Ceferin talking about @olympiacosfc . VICTORIUS OLYMPIACOS. Ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο αναφέρεται διθυραμβικά στον Ολυμπιακό # UEFA #Ceferin #Olympiacos #Ολυμπιακος pic.twitter.com/Vd2qmW1UzU

