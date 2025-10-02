Στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κοιτάξει στα… μάτια έναν αντίπαλο με την ποιότητα της Άρσεναλ στάθηκε ο Τσικίνιο, μετά την ήττα των Πειραιωτών με 2-0 στο Λονδίνο, κάνοντας πάντως ειδική μνεία και στις ευκαιρίες που έχασαν οι «ερυθρόλευκοι» για να σκοράρουν.

Παράλληλα ο Πορτογάλος εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι η ομάδα του δεν είχε κάποιο βαθμολογικό όφελος από το αποψινό ματς, στο οποίο, όπως επισήμανε, αγωνίστηκε με στόχο τη νίκη.

Ερωτηθείς για το τι κρατάει από το παιχνίδι με τους Άγγλους ο 30χρονος μεσοεπιθετικός, είπε: «Παλέψαμε μέχρι το τέλος, ήρθαμε για να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια και το καταφέραμε.

Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι, αλλά τελικά δεν το καταφέραμε, δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ στα τελευταία λεπτά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά».

Καταλήγοντας ο Τσικίνιο υπογράμμισε: «Φυσικά και είμαστε απογοητευμένοι, ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε και αυτό φάνηκε στο γήπεδο, αλλά δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν πήραμε κάτι από το ματς, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια».