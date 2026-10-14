Ο Τσικίνιο τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα κάνει τα πάντα για να φύγει από τη Μασσαλία με το τρίποντο, εξέφρασε την απογοήτευση των «ερυθρόλευκων» για την απουσία των φιλάθλων τους από τις εξέδρες και υπογράμμισε πως θα παλέψουν και γι΄αυτούς, ώστε να τους ικανοποιήσουν με μία νίκη.

Μετά τη σπουδαία νίκη της στο ντέρμπι «αιωνίων» με 1-0, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαλίθ έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία. Κοντράρεται αύριο (15/10, 22:00) με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

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