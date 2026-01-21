Μία… λαμπάδα ίσα με το μπόι του Κωνσταντή Τζολάκη θα πρέπει να ανάψουν στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κρητικός γκολκίπερ πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στη Λεβερκούζεν, έχοντας καθοριστική συμβολή στη νίκη-χρυσάφι με 2-0 σκορ επί των Γερμανών.

Όπως ήταν φυσικό ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ αναδείχθηκε MVP του ματς, με τον ίδιο να δηλώνει στην κάμερα της Cosmote, μετά το τέλος της αναμέτρησης:

«Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά από την πρόκριση. Για να καταφέρουμε τον στόχο μας πρέπει να κάνουμε μια νίκη, θα είναι πολύ δύσκολο γιατί και ο Άγιαξ νίκησε.

Θα πρέπει να πάμε εκεί να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση. Εγώ την δουλειά μου έκανα, το καλό ήταν ότι καταφέραμε να σκοράρουμε στις λίγες τελικές που κάναμε, οπότε βοήθησε πάρα πολύ την ψυχολογία και ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ το οποίο ήρθες λίγα λεπτά πριν την ανάπαυλα.

Θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση για τον αποκλεισμό στο Κύπελλο, αλλά και να είχαμε προκριθεί στο κύπελλο η εικόνα δεν θα ήταν διαφορετική από τους παίκτες γιατί θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».