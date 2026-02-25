Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στάθηκε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού μετά το 0-0 με τη Λεβερκούζεν στην «BayArena», αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το πρώτο ματς έφερε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Ο τερματοφύλακας των «ερυθρόλευκων» τόνισε ότι η ομάδα του απέδειξε πως άξιζε την παρουσία της σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, επισημαίνοντας πως οι δύο ομάδες ήταν ισάξιες και πως η πρόκριση κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε, το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα περιόρισε τα περιθώρια αντίδρασης, ενώ ένα «κακό τρίλεπτο» έδωσε τη δυνατότητα στη Λεβερκούζεν να πάρει το προβάδισμα.

