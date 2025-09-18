Η αρμόδια επιτροπή διαιτησίας της UEFA, έδωσε σήμερα (18/9) τεχνικές εξηγήσεις για τη χρήση VAR σε επτά περιπτώσεις αγώνων του Champions League, στα ματς Τρίτης (16/9) και Τετάρτης (18/9), στην πρεμιέρα της league phase.

Ανάμεσά τους και αυτή της αρχικής κόκκινης κάρτας στον Μεχτί Ταρέμι που ο Ρουμάνος διαιτητής Ίστβαν Κόβατς…μετέτρεψε σε κίτρινη μετά την εξέταση VAR.

Η εξήγηση:

«73′ Ακύρωση απόφασης: Ακύρωση κόκκινης κάρτας – κίτρινης κάρτας

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Νο99, μάρκαρε έναν αντίπαλο με απερίσκεπτο τρόπο, χωρίς υπερβολική βία και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου».