Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία επική πρόκριση στην ημιτελική φάση του Conference League και η UEFA του έστειλε τα συγχαρητήριά της.

Μέσω ανάρτησης της στα social media η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ανέβασε φωτογραφία των «ερυθρολεύκων» με πρωταγωνιστή τον Τζολάκη και έγραψε «Τα λέμε στα ημιτελικά».

Παράλληλα, υπάρχει και ένα emoji που συγχαίρει την ελληνική ομάδα για την πρόκριση.

See you in the semi-finals @olympiacosfc 👏#UECL pic.twitter.com/zyrm8ofnM1

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 18, 2024

