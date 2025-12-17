Ο Ρεμί Καμπελά αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ναντ, καθώς ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει δανεικό τον Γάλλο στα «καναρίνια» μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο έμπειρος άσος δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κι έτσι ο παίκτης αναμένεται να επαναπατριστεί για τον σύλλογο της Ligue 1.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, μιλώντας στη γαλλική «L’Equipe», για τον συμπατριώτη του και δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο Καμπελά αποκλείστηκε από τη λίστα του Champions League.

«Δεν έχει παίξει πολύ επειδή η ομάδα είναι σχεδόν ισορροπημένη. Ίσως ήταν απογοητευμένος που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Champions League.

Όλοι μας εκπλαγήκαμε και αυτό μπορεί να ήταν ένα μικρό πλήγμα για το ηθικό του. Αλλά κάθε φορά που έπαιζε, παρέμενε ένας ευρηματικός παίκτης.

Και σωματικά, δεν είχε τραυματισμούς. Είναι έξυπνος, σε καλή φόρμα, το βλέπω κάθε μέρα», ανέφερε.