Από τον Πάολο Βαλέρι και όχι από τον Στεφάν Λανουά (σ.σ.: είναι παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνα του Champions League) έγινε η ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και VAR Manager, στο σχετικό βίντεο, ανέφερε ότι λανθασμένα καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Ατρόμητο, τονίζοντας χαρακτηριστικά για τη φάση με τον Ελ Κααμπί ότι «δεν υπάρχει πέναλτι, ο παίκτης πέφτει αφύσικα από το κράτημα. Κανένας λόγος να καλέσει τον διαιτητή το VAR».

Όπως εξήγησε ο Βαλέρι: «Οι δύο παίκτες διεκδικούν την μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιθετικού, όταν σταματάει το κράτημα, ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα. Σε αυτήν την περίπτωση δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του VAR, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή».

Για το ματς Asteras AKTOR–Παναιτωλικός, επισήμανε λανθασμένα δόθηκε το πέναλτι στους Αγρινιώτες, υπογραμμίζοντας αντίθετα ότι σωστά κατακυρώθηκε το τέρμα που σημείωσαν.

Για το παιχνίδι Πανσερραϊκός–Παναθηναϊκός, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε παράβαση για χέρι υπέρ των «πράσινων», επισημαίνοντας πως η απόφαση του διαιτητή ήταν ορθή, ενώ τέλος, για τον αγώνα Βόλος–Λεβαδειακός συμφώνησε με την υπόδειξη της εσχάτης των ποινών υπέρ των Βοιωτών, κρίνοντας πως το πέναλτι δόθηκε σωστά.