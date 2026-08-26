Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας καθώς η Μπολόνια φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του Ελβετού εξτρεμ που αποτελεί εδώ και καιρό μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Μπολόνια επικοινώνησε με την Σεβίλλη προκειμένου να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας για τον 28χρονο μέσο. Την ίδια στιγμή που στον Ολυμπιακό έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου για την απόκτηση του.

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