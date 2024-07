Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Κρίστοφερ Βέλντε από την Λεχ Πόζναν και ο Νορβηγός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, φορώντας τα ερυθρόλευκα. Όπως τόνισε η μετακίνησή του στην ομάδα του Πειραιά είναι μια κίνηση στην καριέρα του προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ αυτή την στιγμή. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν ένα σημάδι και είμαι έτοιμος να δουλέψω για αυτόν τον σύλλογο. Προφανώς και ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας, με πολλές επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο σύλλογος, το μέρος και οι φίλαθλοι είναι καταπληκτικοί. Το συνολικό πακέτο είναι τέλειο για εμένα», δηλώνει ο Νορβηγός άσος ο οποίος συνέχισε:

«Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που μου αρέσει πολύ το ένας εναντίον ενός και θα με βλέπετε να προσπαθώ κάθε φορά και θα δείτε ότι έχω πολύ καλό δεξί σουτ, αλλά και αριστερό. Μπορείτε να περιμένετε από εμένα θεαματικές εμφανίσεις με πολλά γκολ και ασίστ. Μόνο μια απάντηση υπάρχει. Θέλουμε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα και φυσικά μια μακριά πορεία στην Ευρώπη. Είμαι έτοιμος να παλέψω για αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε».

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Βέλντε στο Olympiacos TV! / Velde’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Velde #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/7moW6LcFgR

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 29, 2024

