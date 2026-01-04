Τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού έχει βάλει στη λίστα της η Τράμπζονσπορ. Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι ο 26χρονος αριστερός μπακ αρέσει στην ομάδα της Τραπεζούντας, με τους ιθύνοντες να εμφανίζονται ζεστοί για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους «ερυθρόλευκους».

Αυτή την περίοδο ο Ονιεμαέτσι αγωνίζεται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με τη Νιγηρία και αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενες εξελίξεις θα υπάρξουν μετά το τέλος των υποχρεώσεων του.

Φέτος έχει συνολικά 10 εμφανίσεις με τους Πειραιώτες σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να έχει κάποια συμμετοχή σε γκολ.