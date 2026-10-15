Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δηλώσει από την αρχή της σεζόν ότι στόχος του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Europa League.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, οι Πειραιώτες μπορούν να φτάσουν έως το… τέρμα στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με τις προβλέψεις του για τον φετινό τελικό του Europa, να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

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