Στις 17:00 (Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βόλο, με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Πειραιώτες, μετά τη σπουδαία νίκη τους επί της Λεβερκούζεν και με τον τελικό κόντρα στον Άγιαξ να ακολουθεί, υποδέχονται στο φαληρικό γήπεδο την ομάδα της Μαγνησίας, με στόχο φυσικά τη νίκη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, με τον Βάσκο τεχνικό να προχωρά σε 10 αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με τη Λεβερκούζεν, διατηρώντας μόνο τον Κωνσταντή Τζολάκη στο βασικό σχήμα!

Ο Κρητικός γκολκίπερ θα έχει μπροστά του στην τετράδα της άμυνας τους Καλογερόπουλο, Μπιανκόν, Μάνσα και Μπρούνο, ενώ στα χαφ θα παίξουν οι Γκαρθία και Σιπιόνι.

Ο Νασιμέντο ξεκινά σε ρόλο επιτελικού, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα πάρουν θέση οι Ποντένσε και Στρεφέτσα, με τον Ελ Κααμπί να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα των πρωταθλητών, μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρίκης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Μπότης, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ρέτσος, Έσε, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Μουζακίτης.