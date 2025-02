Ο Μπάμπης Κωστούλας με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει μπει στα… ραντάρ αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων.

Μάλιστα η ιστοσελίδα «Goal» έκανε ειδική αναφορά στον νεαρό επιθετικό των Πειραιωτών χαρακτηρίζοντάς ως… 17χρονο Μπατιστούτα.

«Γιατί ο 17χρονος ‘Μπαμπιστούτα’ του Ολυμπιακού προσελκύει την προσοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα και συνεχίζει:

«Ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού είναι ένας παίκτης που μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές θέσεις στη γραμμή κρούσης και απολαμβάνει τις μονομαχίες.

Υπό αυτή την έννοια, έχει την ίδια κοψιά με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος αποτέλεσε μία καλτ φιγούρα της Λίβερπουλ μεταξύ 2015 και 2023».

At just 17, Charalampos Kostoulas is earning comparisons to Gabriel Batistuta after breaking records at Olympiacos 🇬🇷

Now, Man Utd & Real Madrid are among the clubs tracking his progress ahead of the summer 🕵️

— GOAL News (@GoalNews) February 12, 2025

