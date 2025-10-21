Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) o εκτός έδρας αγώνας της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Οι Πειραιώτες, μετά τις νίκες τους απέναντι σε Πάφο και Άρσεναλ, φιλοδοξούν στο «Γιόχαν Κρόιφ» να κάνουν το «3 στα 3», αν και το έργο της ομάδας του Σίμου θεωρείται αρκετά δύσκολο, λόγω της δυναμικής των Καταλανών, που έχουν επίσης το απόλυτο στην εφετινή διοργάνωση.

Με τρία στόπερ ( Ρολάκης, Μίλισιτς και Καρκατσάλης) και διάταξη 5-4-1 παρατάχθηκε στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός.

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 1-0

Γκολ: 13′ Γκερέρο (Μπαρτσελόνα)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Μπαρτσελόνα: Μπονφίλ, Βίκτορ, Γκαρίμπα, Κουένκα, Μπερναμπέου, Γκόρεν, Ζουνιέντ, Ροντρίγκες, Κλάιφερτ, Παλάς, Γκερέρο.

Ολυμπιακός: Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Χάμζα, Φίλης, Λιατσικούρας, Κορτές.