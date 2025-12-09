Η ομάδα νέων (Κ19) πάλεψε, αλλά ηττήθηκε στην Αστάνα με 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι στην 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League και δυσκόλεψε την πρόκριση της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς έχει επτά βαθμούς και βρίσκεται στην 20η θέση της κατάταξης.

Η Καϊράτ πήρε τη νίκη με τα γκολ των Μπάγκνταν (3′) και Αμπίς (57′).

Οι συνθέσεις:

Καϊράτ: Καλμούρζα, Νουργκαλίγιεβ, Σεν, Μπαζαρμπάγιεφ, Τασπουλάτοφ, Μακχαμετζάν (60′ Πετρίκ), Ντουισενμπέκ, Αμπίς (79′ Ορινμπασάρ), Καλικούλοφ (70′ Νουρμπολάτ), Μπιρκουβάκοφ (70′ Τολεουκάν), Μπαγκντάτ (79′ Μπεμπολάτ).

Ολυμπιακός: Γεωργακόπουλος, Σιόζος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης (67′ Θεοδωρίδης), Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας (81′ Τρικαλιώτης), Φίλης (52′ Βασιλακόπουλος), Χάμζα (67′ Καλαϊτζίδης), Τουφάκης (67′ Κότσαλος), Κόρτες.