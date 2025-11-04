Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει 2-2 την Αϊντχόφεν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του youth league.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 7 βαθμούς στη League Phase, και παραμένουν σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους “16” της διοργάνωσης.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό για την PSV. Ο Κιάνο Πένσο εκτέλεσε φάουλ, από αριστερά, οι αμυντικοί και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού δεν υπολόγισαν σωστά την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα δίχτυα.

Στο 32′ οι παίκτες της Αϊντχόφεν έκλεψαν την μπάλα στο χώρο του κέντρου, ο ταχύτατος Μπαχάτι έφτασε απέναντι απ’ τον Χριστοδουλόπουλο και πλάσαρε στη γωνία για το 0-2.

Στο 40′ Κολοκοτρώνης και Λιατσικούρας συνδυάστηκαν από δεξιά, ο τελευταίος πέρασε την ασίστ στον Τουφάκη ο οποίος μείωσε σε 2-1 ξαναβάζοντας τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Ολυμπιακός έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσια, όταν ο Λιατσικούρας δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε ο Αλαφάκης, (απέκρουσε ο Κούιστεν)

Η ισοφάριση ήρθε νωρίς στο β’ ημίχρονο από υπέροχο τακουνάκι του Χρήστου Φίλη, και εκτέλεση του Πέτρου Κολοκοτρώνη στο 49′.

Διαιτητής: Στέφαν Έμπνερ (Αυστρία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Αβραμούλης (32′ Βασιλακόπουλος), Σιώζιος, Φίλης (83′ Κότσαλος), Μίλιτσιτς, Λιατσικούρας, (90′. Καλαϊτζίδης), Κολοκοτρώνης, Χάμζα

ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ (Βίνσεντ Χέλμαντ): Κούιστεν, Πένσο (75′ Ντουά), Μπουν, Ρέαπ (85′ Μαρτίνιουκ), Μανουχούτου, Κορνεσιόν (84′ Κάρλσεν), Μούλντερς (84′ Ντουράν Τσαν), ντε Γκουζμάν, Μπαχάτι, Μπέερενς (62′ Νταμπίλι), Μπουχουντάνε

