Στις 17:00 (COSMOTE SPORT 2 HD) θα αρχίσει το παιχνίδι της K19 του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Η ομάδα του Σίμου απέναντι στη «βασίλισσα» ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να «κλειδώσει» την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες, οι οποίοι προέρχονται από την εντός έδρας ισοπαλία (2-2) απέναντι στην Αϊντχόφεν, βρίσκονται στην 12η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει επτά πόντους στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Στον αντίποδα οι Μαδριλένοι φιγουράρουν στην κορυφή του πίνακα έχοντας κάνει το «4 στα 4» στη League Phase.

Ολυμπιακός: Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης, Φίλης, Λιατσικούρας, Χάμζα, Τουφάκης, Βασιλακόπουλος

Ρεάλ Μαδρίτης: Γκονθάλεθ, Λεθκάνο, Σέκο, Ρίβας, Αγουάδο, Βαλέρο, Μαρτίνεθ, Ντίαθ, Ντουράν, Ναβασκούλες, Μπαρόσο

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2

26 Νοεμβρίου, 17:00: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου, 10:00: Καϊράτ – Ολυμπιακός

H βαθμολογία: