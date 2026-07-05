Στην Ολλανδία βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός έφτασε στη χώρα της τουλίπας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των ερυθρόλευκων για να περάσει από εξετάσεις, και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

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