Στο ποδοσφαιρικό μεγαλείο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποκλίθηκε ο τερματοφύλακας των Κομόρων, ο οποίος είδε στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής τον επιθετικό του Ολυμπιακού να παραβιάζει την εστία του με ένα φοβερό «ψαλιδάκι».

«Ήταν ένα υπέροχο και πανέμορφο γκολ. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτό το τέρμα», δήλωσε, μετά από σχετική ερώτηση ο Αντέλ Ανζιμάτι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γκολ του Ελ Κααμπί στη νίκη του Μαρόκου επί των Κομόρων με 2-0 σκορ έγινε αμέσως viral στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, με την UEFA να αποθεώνει τον στράικερ του Ολυμπιακού για αυτό το ποδοσφαιρικό-ποίημα.