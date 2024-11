Mεγάλη διάκριση αποτελεί για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι συμπεριελήφθη στη ψηφοφορία για την ανάδειξη της κορυφαίας ομάδας της χρονιάς στον κόσμο στα βραβεία Globe Soccer!

Η ομάδα του Πειραιά, η οποία κατέκτησε λίγους μήνες πριν το Conference League, βρίσκεται ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Ίντερ, Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Αταλάντα, Μποταφόγκο, Ατλέτικο Μινέιρο, Αλ Αχλί και Αλ Αΐν, με μία εκ των δώδεκα ομάδων να παίρνει το βραβείο στην τελετή που θα γίνει στο Ντουμπάι στις 27 Δεκεμβρίου.

Στα εν λόγω βραβεία, υπάρχουν άλλες δώδεκα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του καλύτερου αθλητικού διευθυντή – με τον Εντού Γκασπάρ να είναι στη λίστα των υποψηφίων.

Μπορείτε να ψηφίσετε για τα βραβεία ΕΔΩ.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN’S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024