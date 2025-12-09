Ο Ζέλσον Μαρτίνς έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για τον Ολυμπιακό στην παγωμένη Αστάνα, ξεκλειδώνοντας την άμυνα της Καϊράτ με το γκολ που πέτυχε στο 73.

Μετά την πρώτη νίκη της ομάδας του στη League Phase του εφετινού Champions League ο Πορτογάλος δήλωσε: «Ναι ήταν μια νίκη που χρειαζόμασταν! Είχαμε και τύχη σήμερα, κάτι που έλειψε στα άλλα ματς. Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».

Εν συνεχεία ο εξτρέμ του Ολυμπιακού επισήμανε: «Δεν φοβηθήκαμε σε κανένα σημείο του αγώνα παρ’ ότι αυτό είναι το Champions League και όλα μπορούν να συμβούν. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ (σ.σ. Αναρμπέκοφ) ήταν πολύ καλός, όμως δείξαμε την αξία μας ως το τελευταίο λεπτό και δικαιωθήκαμε».

Καταλήγοντας, σε ό,τι αφορά στο γκολ του, είπε: «Όταν βρέθηκα στο σημείο είδα την πάσα, αλλά και ένα κενό στην εστία. Έτσι, το δοκίμασα και μπήκε το γκολ μου».