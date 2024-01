Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ζέλσον Μαρτίνς, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να τονίζει στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πειραιωτών ότι θέλει να γράψει ιστορία με την ερυθρόλευκη φανέλα και να ξεσηκώσει με τις ενέργειές του τον κόσμο του συλλόγου.

«Η πρώτη μου σκέψη όταν άκουσα για τον Ολυμπιακό ήταν πως πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο, ο οποίος έχει απίστευτους οπαδούς, που δημιουργούν φανταστική ατμόσφαιρα. Μίλησα με τον Ποντένσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μου είπε ότι του αρέσει πολύ η πόλη, ο σύλλογο και οι φίλαθλοι. Αυτό αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο για να έρθω εδώ. Ξέρω τον Ποντένσε πολλά χρόνια και εμπιστεύομαι απόλυτα τη γνώμη του.

Γνωρίζω το μέγεθος του συλλόγου, θέλω να γράψω ιστορία και να βοηθήσω την ομάδα, να παλέψω για όλους τους στόχους.

Είμαι γρήγορος ποδοσφαιριστής, μου να έχω την κατοχή της μπάλας. Μου αρέσουν οι μονομαχίες, το ένας εναντίον ενός και να ντριμπλάρω. Θέλω να ξεσηκώσω το γήπεδο με το παιχνίδι μου. Θέλω να πω ξανά πως ειμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς στο Olympiacos TV! / Gelson Martins’ first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Martins #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/KDG2xY0GWh

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 2, 2024