Ο Ζότα Σίλβα μίλησε στο matchday programme του Ολυμπιακού εν όψει της αναμέτρησης με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πρόκριση και εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στους «ερυθρόλευκους».

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός χαρακτήρισε απαιτητικά τα παιχνίδια με την ολλανδική ομάδα, τονίζοντας πως η πρόκριση θα έρθει μόνο μέσα από συγκέντρωση, ένταση και ομαδική δουλειά.

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