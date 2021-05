«Στη λίστα της Ρόμα ο Σεμέδο»

Στα μεταγραφικά ραντάρ της Ρόμα βρίσκεται ο Ρούμπεν Σεμέδο, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Πιο συγκεκριμένα ο Νικολό Σίρα, που είναι ειδικός σε θέματα μεταγραφών, σε τιτίβισμά του αναφέρει ότι οι «τζιαλορόσι» κοιτούν την περίπτωση του Πορτογάλου μέσου, Ρενάτο Σάντσες, για τον οποίο η Λιλ ζητά 30 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας ότι τους ενδιαφέρει και ο στόπερ του Ολυμπιακού.

Άξιο αναφοράς είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σεμέδο βρίσκεται στη λίστα του γενικού διευθυντή των Ρωμαίων, Τιάγκο Πίντο, καθώς και πέρυσι που βρισκόταν στην Μπενφίκα ήθελε να τον κάνει κάτοικο Λισαβόνας.

#ASRoma are looking the midfielder #RenatoSanches (#Lille want €30M) and the centre-back Ruben #Semedo (Olympiacos). #transfers